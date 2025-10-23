Россия
12:02, 23 октября 2025

Медведев анонсировал изменение хода спецоперации

Зампред СБ Медведев: Благодаря Трампу РФ может бить по всем бандеровским нычкам
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Благодаря тому, что президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным, Вооруженные силы России могут начать наносить более массированные удары по Украине. Об этом заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам политика, Москва теперь может бить по Вооруженным силам Украины (ВСУ) без оглядки на мирные переговоры.

«Можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам (...) И добиваться победы», — анонсировал изменение хода спецоперации Медведев.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что отменил саммит с Владимиром Путиным, так как усомнился в эффективности встречи. «Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — заявил он.

