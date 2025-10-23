Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:54, 23 октября 2025Мир

Путин назвал инициатора встречи в Будапеште

Путин: Президент США Трамп предложил организовать саммит в Будапеште
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / File Photo

Глава США Дональд Трамп предложил организовать российско-американский саммит в Будапеште, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной», — сказал он.

Путин подчеркнул, что саммит подобного уровня нуждается в тщательной подготовке. «И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — добавил президент.

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Хозяин Белого дома сказал, что у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели, но добавил, что встреча состоится в будущем. Путин, в свою очередь, выразил мнение, что речь может идти лишь о переносе встречи.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на удар Tomahawk по территории России

    Стоянов высказался о размере пенсии

    Еще восемь человек пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Посольство России ответило на слова французского генерала о военном конфликте

    Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

    Врач раскрыл три главных принципа заботы о здоровье зимой

    В зоне СВО заметили постапокалиптическую БМП

    Цены на один вид жилья в России пошли вверх

    Медведев жестко высказался о мигрантах

    Ограбление Лувра связали с жадностью французов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости