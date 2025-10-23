Путин назвал инициатора встречи в Будапеште

Путин: Президент США Трамп предложил организовать саммит в Будапеште

Глава США Дональд Трамп предложил организовать российско-американский саммит в Будапеште, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной», — сказал он.

Путин подчеркнул, что саммит подобного уровня нуждается в тщательной подготовке. «И для меня, и для американского президента было бы большой ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — добавил президент.

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Хозяин Белого дома сказал, что у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели, но добавил, что встреча состоится в будущем. Путин, в свою очередь, выразил мнение, что речь может идти лишь о переносе встречи.