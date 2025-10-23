Мир
00:32, 23 октября 2025Мир

Трамп высказался об использовании Tomahawk

Трамп: США не будут учить другие страны, как использовать ракеты Tomahawk
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Только США знают, как использовать ракеты Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, американские военные обучаются использованию ракет большой дальности в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами. «Единственный способ — если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся», — подчеркнул он.

Ранее США отложили передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку не смогли решить проблему с пусковыми установками.

Трамп в ходе встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.

