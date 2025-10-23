Трамп высказался об использовании Tomahawk

Только США знают, как использовать ракеты Tomahawk, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, американские военные обучаются использованию ракет большой дальности в течение шести месяцев, но не будут делиться этими знаниями с другими странами. «Единственный способ — если запускать их будем мы, но мы этого делать не собираемся», — подчеркнул он.
Ранее США отложили передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку не смогли решить проблему с пусковыми установками.
Трамп в ходе встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.