15:36, 22 октября 2025

Раскрыта причина отказа США передать Tomahawk Украине

Axios: США и Украина не решили проблему с пусковыми установками для Tomahawk
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США отложили передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку не смогли решить проблему с пусковыми установками. Об этом сообщает портал Axios.

«В ходе дискуссий на высшем уровне о поставках ракет Tomahawk Украине публично умалчивалась одна тема, пожалуй, самая важная: как их будут запускать. (...) Отсутствие у Киева готовых к использованию пусковых установок, вероятно, еще больше усложнило рискованную затею по передаче оружия, которое позволило бы [Киеву] наносить удары по Москве», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что украинские чиновники надеялись на передачу Киеву наземных пусковых установок Typhon производства Lockheed Martin, однако США в настоящий момент столкнулись с дефицитом данных систем после их поставок в Австралию, Японию и на Филиппины.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.

