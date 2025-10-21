Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 21 октября 2025Мир

Стало известно заявление Трампа Зеленскому по поставкам Tomahawk

WSJ: Трамп заявил Зеленскому, что ему не стоит ожидать скорых поставок Tomahawk
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему не стоит ожидать скорых поставок крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«По словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на скорую поставку дальнобойных ракет "Томагавк"», — говорится в публикации.

Ранее Трамп в разговоре с американскими журналистами сообщил, что запрос Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk все еще рассматривается. Президент США отметил, что не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.

До этого Трамп заявлял, что Вашингтон не может поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам. Говоря о возможности передачи Украине Tomahawk, он отмечал, что США сами нуждаются в них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости