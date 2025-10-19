Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

Трамп: США не могут поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам

Вашингтон не может поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам, заявил президент США Дональд Трамп. Неутешительный для Киева вывод по поставкам вооружения он сделал в интервью телеканалу Fox News.

В разговоре с журналистами Трамп рассказал, что запрос президента Украины Владимира Зеленского о возможности передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk все еще рассматривается. По словам президента США, он не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.

«Но нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать», — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. Это объясняется встречей Трампа с Зеленским, на которой Киев не получил желаемого результата.