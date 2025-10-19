Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:13, 19 октября 2025Мир

Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

Трамп: США не могут поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Вашингтон не может поставлять оружие Украине в ущерб собственным интересам, заявил президент США Дональд Трамп. Неутешительный для Киева вывод по поставкам вооружения он сделал в интервью телеканалу Fox News.

В разговоре с журналистами Трамп рассказал, что запрос президента Украины Владимира Зеленского о возможности передачи Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk все еще рассматривается. По словам президента США, он не хочет подвергать опасности свою страну, поэтому этот вопрос все еще изучается.

«Но нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать», — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что США усилили давление на Украину перед саммитом в Будапеште. Это объясняется встречей Трампа с Зеленским, на которой Киев не получил желаемого результата.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лувр в Париже ограбили за несколько минут. Из музея украли вещи из коллекции украшений Наполеона и императрицы

    Зеленский ответил на вопрос об участии в переговорах в Будапеште

    Бросившую младенца в коляске у помойки россиянку заключили под стражу

    Многодетный россиянин приревновал жену и размахивал ножом при детях

    Рядом с Лувром найдены оставленные грабителями вещественные доказательства

    Водитель пикапа упал с 91-метровой высоты, выжил и сам ушел от спасателей

    Трамп порассуждал о возможных итогах конфликта на Украине

    Вратарь «Алании» отказался отбивать пенальти в матче Второй лиги

    В центре Москвы ограничат движение на два месяца

    Трамп сделал неутешительный для Украины вывод по поставкам оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости