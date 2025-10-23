Экономика
14:09, 23 октября 2025Экономика

ЕС запретил поставлять в Россию игрушки с моторчиком

В рамках 19-го пакета санкций ЕС запретил поставлять в РФ игрушки с моторчиком
Вячеслав Агапов

Фото: Susana Vera / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) запретили поставлять в Россию некоторые игрушки, цветы и травы. Об этом со ссылкой на документы 19-го пакета антироссийских санкций сообщает ТАСС.

Согласно тексту проекта, который одобрили в объединении, под запретом окажутся поставки на территорию России листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов, трав, мхов и лишайников. В частности, запрещен будет экспорт роз, рододендронов и азалий.

Кроме того, Евросоюз включил в перечень запрещенных к поставкам в Россию товаров пластиковые игрушки с моторчиками. В тексте эта продукция отмечена таможенным кодом 9503 — к нему также относятся трехколесные велосипеды, самокаты, игрушечные педальные автомобили, куклы и коляски для них, а также миниатюры и головоломки.

Помимо запрета цветов и игрушек ЕС ввел ограничения на трансакции с рядом российских банков, которые будут действовать с 12 ноября. Помимо российской платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) новые ограничения Брюсселя коснулись взаимодействия с Альфа-банком, МТС банком, Абсолют банком, банком «Земский» и НКО «Истина».

