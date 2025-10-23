Стало известно о непонятности новых связанных с российскими банками санкций ЕС

Экономист Коган: Попавшие под ограничения ЕС банки и так находятся под санкциями

Введенный Евросоюзом в рамках 19-го пакета санкций запрет транзакций с рядом российских банков, который будет действовать с 12 ноября, касается кредитных организаций и так уже находящихся под ограничениями, поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. В связи с этим специалист отметил, что «не совсем понятно, как это изменит расклад сил».

По его словам, новые санкции, скорее, станут проблемой для тех, кто взаимодействует с указанными банками в странах, которые не присоединились к мерам ЕС. «Речь идет об Эмиратах и о других», — предположил экономист.

Помимо российской платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) новые ограничения Брюсселя коснулись взаимодействия с Альфа-банком, МТС банком, Абсолют банком, банком «Земский» и НКО «Истина».

Летом в предыдущий список антироссийских санкций ЕС попали 22 отечественных банка.