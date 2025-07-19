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11:30, 19 июля 2025Экономика

Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков

ЕС ввел санкции против 22 российских банков, в том числе Т-Банка и Яндекс Банка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: guruXOX / Shutterstock / Fotodom  

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении 22 российских банков. Об этом стало известно из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Под рестрикции в том числе попали Т-Банк, Яндекс Банк, Озон Банк, Сургутнефтегазбанк, Севергазбанк и Энерготрансбанк.

Отмечается, что санкции также ввели против Ульяновского станкостроительного завода, Алексинского опытного механического завода и Государственного Рязанского приборного завода.

Помимо банков и заводов, под ограничения попал и ряд компаний. Уточняется, что всего в списке 41 юридическое лицо, среди них 18 зарегистрированы в ОАЭ, Сингапуре, Маврикии, КНР, Индии и Азербайджане.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что очередные санкции ЕС против российских банков — это колебания воздуха и пшик. По его словам, не только системообразующие, но и малые, и средние российские банки были готовы к тому, что их отключат от SWIFT.

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