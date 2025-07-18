Санкции Евросоюза против российских банков назвали пшиком

Аксаков: Санкции ЕС против российских банков — это колебания воздуха

Очередные санкции Европейского союза (ЕС) против российских банков — это колебания воздуха и пшик, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание на то, что не только системообразующие, но и малые, и средние российские банки были готовы к тому, что их отключат от SWIFT. Они уже располагают альтернативой для проведения таких расчетов. Кроме того, реализованы независимые от SWIFT механизмы.

Аксаков уверен, что рестрикции, к которым прибегнул ЕС, в первую очередь бьют по самому Западу, так как подрывают доверие к его финансовой системе.

Ранее сообщалось, что 18-й пакет санкций против России предполагает запрет на все трансакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Кроме того, вводятся ограничительные меры против 22 банков.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, новые санкции, облагающие пошлинами торгующие с Россией государства, могут поставить Москву в затруднительное положение.