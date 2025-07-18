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12:38, 18 июля 2025Экономика

Евросоюз запретит все трансакции с РФПИ

Euronews: Новый пакет санкций ЕС включает в себя запрет на все трансакции с РФПИ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Одним из пунктов принятого 18-го пакета санкций Евросоюза против России станет запрет на все трансакции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями. Об этом со ссылкой на телеканал Euronews сообщает РИА Новости.

Также в очередные меры входят санкции против 22 российских банков и усиление давления на энергетическую отрасль, призванного ограничить доходы Москвы от продажи нефти и газа.

По данным Reuters, потолок цен для российской нефти снизится с 60 до 47,6 доллара за баррель (возможно, речь идет о текущем значении динамического потолка), санкции коснутся еще 105 танкеров российского «теневого» флота. Отдельно в документе прописан запрет на поставки газа по «Северному потоку» и «Северному потоку-2».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, подтвердившая одобрение документа, указала, что 18-й пакет санкций станет самым серьезным из всех, что вводились против России.

Накануне стало известно, что после начала консультаций по поводу энергетических гарантий для Словакии премьер республики Роберт Фицо снял возражения относительно новых санкций.

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