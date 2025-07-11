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08:51, 11 июля 2025Экономика

Принцип потолка цен на российскую нефть задумали изменить

Reuters: Еврокомиссия задумала ввести плавающий потолок цен на российскую нефть
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Еврокомиссия намерена изменить принцип расчета уровня потолка цен на российскую нефть, чтобы сделать его плавающим, то есть привязать его к динамике мировых котировок. Об этом со ссылкой на слова европейских дипломатов сообщает Reuters.

По данным агентства, конкретное предложение поступит уже на этой неделе. Один из собеседников указал, что пока механизм находится на стадии проработки, но в центре его будет автоматизированный процесс пересмотра лимитов.

Другой источник отметил, что отправной точкой потолка задумали сделать 45 долларов за баррель, а относительно максимального уровня определенности пока нет.

Инициатива рассматривается в рамках 18-го пакет санкций, принятие которого пока блокируется Словакией. Республика утверждает, что план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей к 2027 году нанесет ей ущерб, и требует гарантий безопасности.

Сам пересмотр потолка связан с падением цен на нефть, в результате которого российские баррели продаются дешевле 60 долларов (текущий уровень потолка), что лишает ограничения смысла. Источник ТАСС в Брюсселе объяснил, что рассматривается идея устанавливать лимит по принципу на 15 долларов за баррель ниже рыночной цены.

Страны G7 и Евросоюз в рамках потолка цен запрещают судовладельцам своих стран и страховщикам оказывать услуги российским нефтяным компаниям, если перевозимая партия продана по слишком высокой стоимости. Если же цена ниже лимита, то ограничения отменяются. По итогам июня, как ранее сообщил Минфин, средняя стоимость основного российского экспортного сорта Urals опустилась ниже 60 долларов за баррель, таким образом, перевозка стала легальной для всех компаний.

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