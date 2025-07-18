Евросоюз согласовал снижение потолка цен на российскую нефть

Reuters: ЕС согласовал снижение потолка цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель

Одним из ключевых пунктов 18-го пакета санкций против России, уже согласованного Евросоюзом, стало снижение потолка цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на датского дипломата сообщает Reuters.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас подтвердила одобрение документа, подчеркнув, что он станет самым сильным пакетом санкций в отношении России за все время.

С момента введения ограничений для нефти из России лимит составлял 60 долларов за баррель. Украина не раз требовала снизить его, но до этого лета ее пожелания оставались без ответа. В июне власти Евросоюза думали о снижении установленного странами G7 порога до 45 долларов.

Ценовой потолок запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям из этих стран содействовать поставкам партий российской нефти, которая продана дороже. В последние полгода из-за падения мировых котировок его эффективность снизилась, так как российская нефть зачастую торговалась дешевле лимита.

Также пакет предусматривает запрет на использование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», санкции против 105 танкеров российского «теневого» флота и 22 банков, давление на китайские банки, помогающие обходить введенные ранее ограничительные меры, и блокировку экспорта технологий, используемых при производстве дронов.

Ранее Эстония предупредила о готовности блокировать 18-й пакет санкций против России в случае, если в нем не будет пункта о снижении потолка цен на российскую нефть. В свою очередь, премьер Словакии Роберт Фицо 17 июля сообщил, что с началом дискуссии об энергетических гарантиях ЕС для республики больше не возражает против принятия документа.