Прибалтийская страна пригрозила заблокировать санкции против России

МИД Эстонии потребовал более низкого потолка цен на российскую нефть

Эстония не готова допустить исключения из 18-го пакета санкций против России пункта о понижении потолка цен на российскую нефть. Об этом заявил министр иностранных дел этой прибалтийской республики Маргус Цахкна. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, Эстония может даже заблокировать принятие этого пакета рестрикций, если он не будет предполагать понижение потолка до 45 долларов. Последнее, по словам Цахкны, могло быть самой сильной частью новой порции ограничительных мер, так как оно вынудило бы Москву продавать свою нефть дешевле, чем та стоит на мировом рынке. В связи с этим руководитель главного внешнеполитического ведомства Эстонии посетовал, что потолок в 60 долларов действует уже два года и не был снижен, так как западные государства не поддержали такой шаг.

В начале апреля 2025 года Цахкна грозил, что Европейский союз вынужден будет конфисковать заблокированные российские активы на 240 миллиардов евро, если Венгрия продолжит саботировать совместные решения и не поддержит продление санкций против России.