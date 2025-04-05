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18:04, 5 апреля 2025Экономика

В Эстонии предупредили об угрозе конфискации российских активов из-за Орбана

Глава МИД Эстонии Цахкна пригрозил забрать российские €240 млрд из-за Венгрии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз вынужден будет конфисковать заблокированные российские активы на сумму 240 миллиардов евро, если Венгрия продолжит саботировать совместные решения и не поддержит продление санкций против России. Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, блокировка продления 16 пакетов санкций в июне приведет к их отмене, а одним из следствий станет обязательство вернуть средства Москве. Допустить этого ЕС не может.

В том же интервью дипломат пригрозил Венгрии лишением права голоса, поскольку ее премьер Виктор Орбан откровенно играет в команде президента России Владимира Путина, считает он. Цахкна напомнил, что статья 7 договора о ЕС допускает такие действия, а воспользоваться ею можно в том случае, если один из членов объединения ставит под угрозу безопасность всех остальных стран, что и происходит.

По данным СМИ, Евросоюз пока не рассматривает приостановку права голоса для Венгрии из-за слишком большого числа проблем, которые могли бы сопутствовать такому решению. Однако Совет ЕС по итогам встречи лидеров стран объединения 20 марта опубликовал совместное заявление без согласования Венгрией, что, как утверждают источники, должно будет стать новой нормой.

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