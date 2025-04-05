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17:37, 5 апреля 2025Мир

В Европе предложили лишить Венгрию права голоса в ЕС

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за Орбана
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия должна лишиться права голоса в Евросоюзе (ЕС) для предотвращения раскола в объединении, так как ее нынешний премьер Виктор Орбан «играет в команде» президента России Владимира Путина. Об этом в интервью Rheinische Post заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он напомнил, что такая возможность предусмотрена статьей 7 договора о ЕС, воспользоваться ей можно в том случае, если один из членов объединения ставит под угрозу безопасность всех остальных стран.

Цахкна уверен, что в случае с Венгрией происходит именно это. По его словам, блокирование решений ЕС, чем занимается Орбан, не может продолжаться бесконечно, поэтому лишение Венгрии права голоса все ближе.

Так, если Будапешт заблокирует в июне продление антироссийских санкций, то Европа окажется перед угрозой возвращения Москве заблокированных 240 миллиардов долларов. В таком случае, заключил дипломат, ЕС придется конфисковать эти активы.

Ранее Politico сообщило, что в Евросоюзе пока не рассматривают приостановку право голоса для Венгрии, поскольку решение вызовет много проблем. Тем не менее Совет ЕС по итогам встречи лидеров стран объединения 20 марта опубликовал совместное заявление без согласования Венгрией, что, как утверждают источники, должно стать новой нормой.

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