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11:36, 20 марта 2025Мир

В ЕС отказались от идеи приостановить право голоса Венгрии

Politico: Приостановка в ЕС права голоса Венгрии вызовет проблемы
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Unsplash

В Европейском союзе (ЕС) не рассматривают приостановку право голоса для Венгрии, поскольку данное решение вызовет много проблем. Об отказе от этой идеи сообщает издание Politico.

«Ссылка на статью 7.2 договора о ЕС, которая лишила бы Венгрию права голоса, пока не является серьезной возможностью», — отмечено о возможной приостановке в публикации, где подобное решение сравнили с «ядерной опцией».

Несмотря на то что среди европейских чиновников растет недовольство отказом Будапешта поддерживать политику Евросоюза по Украине, с мнением Венгрии приходится соглашаться. В издании указывают, что поддержку венгерским властям оказывают их союзники из Словакии. Кроме того, в ЕС стремятся избежать раскола между странами-членами, который бы вызвало лишение Венгрии права голоса.

Ранее в Европейском парламенте раскритиковали блокировку Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС. Этому было посвящено обращение евродепутатов от фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

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