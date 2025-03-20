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04:35, 20 марта 2025МирЭксклюзив

В ЕС возмутились блокировкой Венгрией вступления Украины

В ЕП раскритиковали блокировку Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Группа членов Европарламента (ЕП) от партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выразила обеспокоенность действиями Венгрии, которая блокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Вернувшись из Киева, мы стали свидетелями разочарования украинского правительства, столкнувшегося с этим шантажом. Это необходимо изменить, и как можно скорее», — заявили парламентарии.

Они напомнили, что в ноябре 2022 года Европарламент рекомендовал отменить требование единогласия при принятии решений об открытии и закрытии переговорных кластеров, а также поощрять прогресс стран-кандидатов путем их постепенной интеграции в политику ЕС, единый рынок и предоставления доступа к фондам ЕС.

Несмотря на то, что украинцы уже три года борются за европейскую безопасность, одновременно проводя амбициозные реформы, одно государство-член ЕС по-прежнему может произвольно блокировать промежуточные шаги, включая технические, на пути Украины к членству

группа евродепутатов от партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»

Они задали Еврокомиссии ряд вопросов, в том числе о признании необходимости снижения требования единогласия в Совете ЕС для каждого шага процесса вступления, даже технического. Также парламентарии поинтересовались, планирует ли ЕК предложить шаги для постепенной интеграции Украины в сферу безопасности и обороны ЕС, единый рынок оборонной продукции и общий энергетический рынок, включая доступ к соответствующим фондам и программам ЕС.

«Сможет ли Украина участвовать в работе органов ЕС в качестве наблюдателя?» — поинтересовались члены Европарламента, призвав Еврокомиссию к срочным действиям для поддержки Украины на пути к членству в ЕС.

Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия фактически заблокировала движение Украины в Европейский союз. По словам чиновницы, отказ Будапешта неумолим.

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