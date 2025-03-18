В Киеве признали блокировку Венгрией движения Украины в ЕС

Стефанишина: Венгрия фактически заблокировала движение Украины в ЕС

Венгрия фактически заблокировала движение Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом в разговоре с Politico заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам чиновницы, отказ Будапешта неумолим. Она перечислила множество предпринятых Киевом действия для разрешения противоречий с Венгрией. Среди них встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром республики Виктором Орбаном, «интенсивный диалог» с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, а также подробные ответы Украины на 11 пунктов, поднятых Будапештом относительно венгерских меньшинств на Украине.

«Это не влияет на позицию венгерской стороны... Вызывает много вопросов о том, как исправить ситуацию», — посетовала Стефанишина.

Ранее Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу. В обращении говорится, что Венгрия хочет равенства перед законом для всех членов ЕС, «не закладывать будущее наших внуков» и ликвидировать долги ЕС, отказаться от денег, полученных коррупционным путем, не ввозить мигрантов и высылать нелегалов, а также отказаться от членства Украины в ЕС.