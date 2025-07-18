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11:19, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о последствиях принятия 18-го пакета санкций для России

Депутат Арефьев: Импортных товарных запасов России хватит на полгода
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Новый антироссийский санкционный пакет, облагающий пошлинами торгующие с Россией страны, может поставить Москву в затруднительное положение, однако торговля все равно будет идти, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что постпреды стран Европейского союза (ЕС) согласовали 18-й пакет антироссийских санкций.

Депутат рассказал, что в рамках нового пакета антироссийских мер в ЕС согласовали шесть физических и девять юридических лиц, на которые возлагаются санкции. Кроме того, отметил он, планировалось отключить от системы SWIFT 20 банков, лишив Россию последней возможности проводить транзакции с Европой, а также обложить 30-процентной пошлиной все товары стран, торгующих с РФ.

«Дело в том, что еще США грозятся вводить 100-процентные пошлины. И самое главное, не на нас, а на страны, которые торгуют с нами. Это значит, что они могут отказаться поставлять нам какие-то товары и покупать что-то у нас. Это в зависимости от принятых мер, будет довольно затруднительное положение. 75 процентов импорта от потребности мы закупаем за границей, на полгода нам товарных запасов хватит, а дальше уже надо принимать какие-то меры», — указал парламентарий.

При этом Арефьев отметил, что предпринимательский мир все равно работает, несмотря на введенные санкции. По его словам, политики делают свое дело, а коммерция продолжает развиваться, поэтому непоправимых последствий для экономики России не произойдет.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава в итоге отказалась препятствовать принятию 18-го пакета антироссийских санкций.

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