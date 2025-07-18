Словакия прекратит блокировку 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Что заставило Братиславу передумать?

Премьер Фицо: Словакия не будет блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

Словакия не станет препятствовать принятию в пятницу нового пакета антироссийских санкций, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. Так он ответил на вопрос о возможной блокировке республикой 18-го пакета ограничений Европейского союза (ЕС) против России.

Фицо объяснил, что договорился с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в связи с ценами на газ. По словам премьер-министра, он дал инструкцию представителям страны в ЕС «освободить дорогу» к новому пакету антироссийских санкций.

На данном этапе уже было бы контрпродуктивно продолжать завтра блокировать 18-й пакет санкций. На данный момент все варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию уже угрожает нашим интересам Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Словакия хотела отложить голосование по новому пакету санкций

Несколько дней назад Фицо просил отложить голосование по 18-му пакету антироссийских санкций ЕС. По данным Reuters, политик опубликовал письмо главы ЕК, в котором изложены обещания властей ЕС учесть экономические особенности Словакии и предложения по достижению компромисса.

Однако Фицо назвал предложения недостаточными и раскритиковал план по запрету импорта российского газа с 2028 года, назвав его идиотским Reuters

9 июля стало известно, что Словакия на уровне постоянных представителей при ЕС вновь наложила вето на принятие 18-го пакета санкций против России. Власти страны не возражали против санкций в целом, но требовали конкретных компенсаций за возможные экономические потери.

Фицо объяснял, что Братислава не поддержала новые санкции против России из-за желания защитить национальные интересы страны.

Мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России до тех пор, пока не получим ответы на вопросы Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Премьер заявил, что Словакию интересует вопрос компенсации ущерба, связанного с планами Евросоюза отказаться от российского газа.

ЕС предложил Словакии газовые гарантии

Еврокомиссия пообещала работать над устранением обеспокоенности Словакии по поводу плана полного отказа Евросоюза от российского газа. Согласно данным Reuters, по оценке словацких специалистов, отказ от поставок «Газпрома» может привести к дефициту топлива, росту цен и транзитных сборов. Кроме того, компания может подать в суд по контракту на возмещение ущерба.

В ЕС согласились предусмотреть экстренную паузу в плане по ограничению поставок в случае дефицита. Также Брюссель выразил готовность разработать решение для снижения стоимости трансграничных тарифов на нефть и газ для Словакии и вмешаться в случае предполагаемых судебных разбирательств с «Газпромом».

В Еврокомиссии перечислили готовящиеся санкции против России

В июне Урсула фон дер Ляйен заявила, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя ограничительные меры против обоих «Северных потоков» и 70 танкеров, которые считаются связанными с поставками российской нефти в обход потолка цен.

Также в предложения Еврокомиссии вошел запрет для стран ЕС на закупку нефтепродуктов из российского сырья и отключение от системы банковских платежей SWIFT еще 22 российских банков.

Дополнительно Евросоюзом было предложено группе G7 снизить потолок для российской нефти с 60 долларов за баррель до 45 долларов.