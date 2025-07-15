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16:37, 15 июля 2025Экономика

ЕС предложил Словакии газовые гарантии ради поддержки санкций

Reuters: ЕС пообещал Словакии газовые гарантии для поддержки санкций против РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Еврокомиссия пообещала работать над устранением обеспокоенности Словакии по поводу плана полного отказа Евросоюза от российского газа. Об этом со ссылкой на письмо главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен премьеру республики Роберту Фицо сообщает Reuters.

Такие переговоры начались на фоне блокирования республикой 18-го пакета санкций против России, который и предусматривает снятие энергетической зависимости к 1 января 2028 года.

По оценке словацких специалистов, отказ от поставок «Газпрома» может привести к дефициту топлива, росту цен и транзитных сборов. Кроме того, компания может подать в суд по контракту на возмещение ущерба.

В Брюсселе согласились предусмотреть экстренную паузу в плане по ограничению поставок в случае дефицита. Также Европа готова разработать решение для снижения стоимости трансграничных тарифов на нефть и газ для Словакии и вмешаться в случае предполагаемых судебных разбирательств с «Газпромом».

Во вторник, 15 июля, Евросоюз в рамках встречи министров иностранных дел намерен достичь соглашения по новому пакету санкций. Для его принятия нужно согласие всех 27 стран-членов.

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