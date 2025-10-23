Белый дом прокомментировал новые санкции против России

Белый дом: Новые санкции против России нанесут ей значительный вред

Новые санкции США против России способны нанести Москве значительный вред. Так введение новых рестрикций прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе пресс-конференции.

«США рассчитывают, что санкции против нефтяных компаний нанесут ущерб России. Санкции очень тяжелые», — сказала она.

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о новых санкциях США против России. По его словам, они представляют собой попытку оказать давление на Россию и являются недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений.