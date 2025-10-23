Китайские компании перестали покупать нефть у России

Reuters: Госкомпании Китая приостановили закупки морской российской нефти

Китайские государственные компании перестали покупать российскую нефть после того, как США ввели санкции против двух топливных гигантов России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Есть сведения, что они воздержатся от приобретения российской нефти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе из-за опасений по поводу санкций. Отмечается, что это случилось как раз тогда, когда появилась информация, что нефтеперерабатывающие заводы Индии собрались резко сократить импорт сырой нефти из России.

Как пишет Reuters, резкое падение спроса на нефть со стороны двух крупнейших потребителей создаст нагрузку на доходы Москвы и вынудит ведущих мировых импортеров искать альтернативные источники поставок. А это, в свою очередь, обернется скачком мировых цен.

По словам главного научного сотрудника РАН Елены Устюжаниной, основными последствиями санкций США против крупнейших российских нефтяных компаний станут падение экспортной выручки и сокращение ВВП.