Названы главные последствия санкций США против российских нефтяных компаний

Устюжанина: санкции против нефтяных компаний станут причиной падения ВВП

Главный научный сотрудник РАН Елена Устюжанина в комментарии aif.ru заявила, что основными последствиями санкций США против крупнейших российских нефтяных компаний станут падение экспортной выручки и сокращение ВВП.

Эксперт уверена, что отечественные компании перераспределят добычу нефти на другие рынки, в том числе и на внутренний, но все же страна почувствует изменения.

Этот удар не огромной силы, но ощутимый. Как для бизнеса, так и для страны в целом Елена Устюжанина главный научный сотрудник ЦЭМИ РАН

По словам эксперта, сокращение нефтяного экспорта не станет двукратным. Будет найден выход из положения: появятся новые посредники, усложнятся цепочки контрактов, в результате основная часть топлива дойдет до покупателей, а что-то будет потреблено в России.

Потери же в любом случае будут, но не в объеме поставок, а при использовании данных схем. Причиной станет вынужденный дополнительный дисконт на российскую нефть, из-за чего добавленная стоимость при экспорте резко упадет.

Так, например, компании из Индии уже запустили ревизию контрактов, чтобы убедиться, что в них нет российских компаний, попавших в санкционный список.

Ранее «Лента.ру» сообщала о том, что США ввели санкции не только против двух крупных российских нефтяных компаний, но и всех структур, находящихся под их контролем.