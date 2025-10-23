Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании начали пересматривать нефтяные контракты с Россией после того, как США ввели новые санкции в отношении российских компаний, в числе которых оказался «Лукойл».

Там занялись проверкой всех документов, чтобы убедиться в отсутствии прямых закупок у производителей, попавших под рестрикции.

Обычно закупки топлива производятся через посредников

Как пишет Reuters, соответствующие проверки проводят Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals. Источник агентства в торговых кругах отмечает, что обычно индийские государственные компании редко покупают нефть напрямую у попавших под санкции российских компаний — обычно закупки производятся через посредников.

Фото: Amit Dave / Reuters

Сложившаяся ситуация не должна привести к моментальной остановке поставок, отмечают журналисты. При этом, как указали опрошенные представители индийских нефтеперерабатывающих заводов, новые санкции США поставят продолжение поставок российской нефти под вопрос. Вполне вероятно, что они станут невозможны.

В США считают, что новые санкции приблизят окончание украинского конфликта

22 октября Минфин США объявил о санкциях в отношении российского экспорта нефти. На сворачивание операций с российскими компаниями Вашингтон дал месяц.

Аналогичные санкции на прошлой неделе ввела Великобритания

Американская сторона считает, что такая инициатива приблизит немедленное прекращение огня. Глава США Дональд Трамп заявляет, что у России нет «серьезной заинтересованности в мирном процессе». В этот же момент он отказался встречаться с российским президентом Владимиром Путиным, хотя ранее договаривался провести с ним саммит в Будапеште.

В России вновь заявили об иммунитете к санкциям

С конца прошлой недели Трамп несколько раз заявлял о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть из России. «Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — указывал глава Белого дома.

Тогда же в Индии в ответ на это заявили, что страна является крупным импортером нефти и газа и потому стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок. Какого-либо прямого доказательства словам Трампа от Нью-Дели далее так и не последовало.

В сентябре Индия покупала в России 1,6 миллиона баррелей в сутки, что составляет 36 процентов от ее потребностей в импорте

При этому ситуацию, что Индия перестанет закупать нефть у России, назвали нереальной. Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов пояснял, что РФ продает топливо с дисконтом и Индия нигде больше не сможет купить такой объем за такую цену.

Даже если Индия когда-то решит отказаться от российской нефти, скорее всего, она будет закупать все равно ее же, но через третьи страны, что просто повысит для Индии ее цену Владимир Демидов эксперт рынка ресурсов и энергетики

В это же время официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что новые санкции США — контрпродуктивный шаг, который не сможет приблизить урегулирование украинского конфликта. Она советует нынешней администрации Штатов не уподобляться своим предшественникам, отмечая, что Россия уже выработала иммунитет к западным санкциям и продолжит экономическое развитие. Аналогично этим летом заявляли и в Кремле.