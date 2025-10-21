«Тихая месть». Стало известно, как Россия в ответ на санкции вытеснила США с китайских рынков продовольствия

Россия «по-тихому» устроила неприятности США в ответ на санкции, введенные против нее. Она постепенно стала вытеснять Вашингтон с рынка в Китае, сообщил китайский портал Sohu.

В материале отмечается, что на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, не желающего покупать американскую сою, Россия поставила Пекину первую партию ржаной муки. Также уточняется, что за последние месяцы РФ резко увеличила экспорт продовольственных товаров в Китай — мяса, рыбы, зерна, гороха и сои. Sohu подчеркнул, что российские товары вытесняют продукты конкурентов, в том числе и американских.

Как отмечается в публикации, президента США разозлило, что из-за действий КНР серьезные убытки несут американские фермеры, для которых китайский рынок имеет приоритетное значение.

«Трамп в ярости (…) Пока он ворчал в социальных сетях, американская соя портится на складах, а российское продовольствие едет в Китай», — рассказали в статье.

Пессимизм американского бизнеса в Китае вырос до рекордных значений

В сентябре сообщалось, что геополитическая неопределенность, жесткая конкуренция и хроническое замедление экономики скверно отразились на компаниях из США, которые ведут бизнес в Китае.

Оказалось, что лишь 41 процент опрошенных американских компаний выразили оптимизм относительно перспектив своего пятилетнего бизнеса в Китае, что составляет почти половину от тех значений, что фиксировались в 2021 году. Палата заявила, что это рекордно низкий показатель уже четвертый год подряд. По ее данным, 37 процентов респондентов (по сравнению с 28 процентами в прошлом году) сделали или пессимистичный, или слегка пессимистичный прогнозы.

Действия Китая назвали актом неповиновения США

Ранее также сообщалось, что Россия осталась одним из крупнейших поставщиков нефти в Китай, несмотря на все усилия США подорвать эти поставки.

В сентябре импорт российской нефти вырос на 4,3 процента относительно августовских показателей и составил 17,5 процента от общего объема импорта сырой нефти в Китай. Это свидетельствует о готовности Пекина поддерживать торговые связи с Москвой, несмотря на геополитические противоречия.

Комментируя эту статистику, старший экономист Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэнь заявил, что увеличение закупок российской нефти может быть актом неповиновения Китая перед дальнейшими переговорами с США. Пекин едва ли откажется от такого импорта, если Вашингтон не захочет отменить все пошлины и снять санкции с китайских компаний.

Издание также напомнило, что представители КНР неоднократно защищали энергетические связи с Россией. Пекин заявлял, что поддерживает «нормальное, законное торговое и энергетическое сотрудничество с Россией и другими странами», и называл действия США «типичной односторонней травлей и экономическим принуждением», которые угрожают глобальным цепочкам поставок.

Китай назвал главную причину развязанной США торговой войны

Развязанная США торговая война направлена на то, чтобы сдержать рост развивающихся отраслей в других странах, заявила миссия Китая при Всемирной торговой организации (ВТО).

Миссия обвинила США в нарушении тех обязательств, которые накладывает членство в ВТО. Как следствие, многосторонняя торговля, основанная на правилах, оказывается подорвана, а законные интересы и права других государств — ущемлены. Кроме того, как полагают представители КНР, Вашингтон в одностороннем порядке вводит пошлины, чтобы, используя их как рычаг давления, принуждать некоторых членов ВТО к заключению дискриминационных и исключительных соглашений.

Такая политика, по мнению миссии, существенно дестабилизировала глобальные промышленные и производственно-сбытовые цепочки.