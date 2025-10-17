Экономика
16:25, 17 октября 2025

Китай назвал главную причину торговой войны

КНР: США развязали торговую войну, чтобы сдержать рост других стран
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

Развязанная США торговая война направлена на то, чтобы сдержать рост развивающихся отраслей в других странах. Об этом заявила миссия Китая при Всемирной торговой организации (ВТО). Ее процитировало «Прайм».

Миссия обвинила США в нарушении тех обязательств, которые накладывает членство в ВТО. Как следствие, многосторонняя торговля, основанная на правилах, оказывается подорвана, а законные интересы и права других государств — ущемлены. Кроме того, как полагают представители КНР, Вашингтон в одностороннем порядке вводит пошлины, чтобы, используя их как рычаг давления, принуждать некоторых членов ВТО к заключению дискриминационных и исключительных соглашений.

Такая политика, по мнению миссии, существенно дестабилизировала глобальные промышленные и производственно-сбытовые цепочки.

В конце августа на нарушение Соединенными Штатами норм ВТО обратил внимание посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Он призвал не забывать, что США, длительное время извлекавшие огромные выгоды из свободной торговли, теперь перешли к унилатерализму (односторонним действиям), протекционизму и экономическому буллингу.

