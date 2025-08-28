Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:54, 28 августа 2025Экономика

Китай обвинил США в экономическом буллинге

Дипломат Чжан: США нарушают правила ВТО и занимаются экономическим буллингом
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Вашингтон использует тарифы как оружие и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

Он напомнил, что США, длительное время извлекавшие огромные выгоды из свободной торговли, теперь перешли к унилатерализму (односторонним действиям), протекционизму и экономическому буллингу. Дипломат констатировал, что Белый дом стал оказывать сильнейшее давление на многие государства. В том числе входящие в БРИКС. Такая политика ведет к деградации многосторонней торговой системы, дестабилизирует мировой экономический порядок и ущемляет законные интересы ряда стран.

Чжан Ханьхуэй заверил, что Китай, как и прежде, считает протекционизм не имеющим будущего и выступает против тарифных и торговых войн.

Ранее в силу вступили 50-процентные пошлины, которые США ввели в отношении Индии, наказав ее таким образом за приобретение российской нефти.

После этого советник президента США по торговле и производству Питер Наварро сильно удивился отказу Нью-Дели перестать покупать российские энергоносители. По его словам, пошлины могли бы уменьшиться сразу на четверть, если бы власти этой южно-азиатской страны выполнили условия Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лондон вызывает российского посла из-за ударов по Киеву. В ходе атаки были повреждены здания Британского совета и дипмиссии ЕС

    Россияне назвали плюсы и минусы современных школ

    Раскрыты подробности личной жизни Алсу спустя год после развода

    Спецпосланника Трампа обвинили в нарушении протокола на встрече с Путиным

    Раскрыта стоимость выступления обвиненного в тунеядстве Шаляпина

    Командующий ВСУ предложил главе МИД Венгрии засунуть санкции в задницу

    Китай обвинил США в экономическом буллинге

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в Петербурге

    Крупная угольная компания России остановила часть производств

    В карьере в российском городе нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости