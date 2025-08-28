Китай обвинил США в экономическом буллинге

Дипломат Чжан: США нарушают правила ВТО и занимаются экономическим буллингом

Вашингтон использует тарифы как оружие и нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

Он напомнил, что США, длительное время извлекавшие огромные выгоды из свободной торговли, теперь перешли к унилатерализму (односторонним действиям), протекционизму и экономическому буллингу. Дипломат констатировал, что Белый дом стал оказывать сильнейшее давление на многие государства. В том числе входящие в БРИКС. Такая политика ведет к деградации многосторонней торговой системы, дестабилизирует мировой экономический порядок и ущемляет законные интересы ряда стран.

Чжан Ханьхуэй заверил, что Китай, как и прежде, считает протекционизм не имеющим будущего и выступает против тарифных и торговых войн.

Ранее в силу вступили 50-процентные пошлины, которые США ввели в отношении Индии, наказав ее таким образом за приобретение российской нефти.

После этого советник президента США по торговле и производству Питер Наварро сильно удивился отказу Нью-Дели перестать покупать российские энергоносители. По его словам, пошлины могли бы уменьшиться сразу на четверть, если бы власти этой южно-азиатской страны выполнили условия Белого дома.