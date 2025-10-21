Интернет и СМИ
10:05, 21 октября 2025

В Китае рассказали о необычной мести России США

Sohu: Россия вытесняет США с китайских рынков, продавая мясо и муку
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россия необычным способом мстит США за санкции, введенные против Москвы, вытесняя Вашингтон с рынка в Китае. Такое мнение приводит китайский портал Sohu, эксклюзивный пересказ статьи предоставляет издание АБН24.

В материале отмечается, что на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Китая, не желающего покупать американскую сою, Россия поставила Пекину первую партию ржаной муки. Также уточняется, что за последние месяцы Москва резко увеличила экспорт продовольственных товаров в Китай. Сообщалось, что речь идет о такой продукции, как мясо, рыба, зерно, горох и соя. Sohu подчеркнул, что российские товары вытесняют продукты конкурентов, в том числе и американских.

«Трамп в ярости (…) Пока он ворчал в социальных сетях, американская соя портится на складах, а российское продовольствие едет в Китай», — рассказали в статье.

Ранее газета The Financial Times заявила, что Китай подготовлен к торговой войне с Трампом. В материале подчеркнули, что Пекин стал для Вашингтона незаменимым поставщиком некоторых товаров, например, редкоземельных минералов для военных систем.

.
