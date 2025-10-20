Мир
Китай подготовился к войне с Трампом

FT: Китай хорошо подготовлен к торговой войне с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark Schiefelbein / Pool / Reuters

Китай хорошо подготовлен к торговой войне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Financial Times.

Авторы материала отмечают, что Трамп начал свою торговую войну против Китая исходя из расчета на то, что у США более сильные позиции. «Это могло бы быть правдой, если бы США могли легко заменить все товары, которые они покупают у Китая. Но в отношении некоторых ключевых товаров Китай является безусловным доминирующим поставщиком», — говорится в статье. FT указало на то, что одной из таких категорий являются редкоземельные минералы для ключевых военных систем. Кроме того, согласно данным аналитикам, КНР является единственным поставщиком ключевых химических веществ, которые используются в широко распространенных фармацевтических продуктах.

Ранее сообщалось, что экспорт китайских редкоземельных магнитов в США снижается второй месяц подряд на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Речь идет об отожженных неодимовых магнитах из железа и бора.

