Поставки китайских редкоземов в США обрушились на фоне торговой войны

Экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США упал до 421 тонны в сентябре

Экспорт китайских редкоземельных магнитов в США снижается второй месяц подряд на фоне торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Речь идет об отожженных неодимовых магнитах из железа и бора. По итогам сентября экспорт подобной продукции из Китая в США просел до 421 тонны. Для сравнения, в августе объемы поставок оценивались в 590 тонн. Таким образом, за первый месяц осени экспорт сократился на 169 тонн в физическом выражении. Вместе с обрушением поставок китайских редкоземов в США продолжается снижение экспорта этой продукции в европейские страны. В сентябре отгрузки в этом направлении просели на 121 тонну — с 2582 до 2461 тонны.

Редкоземельные магниты используются в том числе при производстве электрокаров, ветряных турбин и военной техники, включая выпуск истребителей F-35, дальнобойные ракеты Tomahawk, радиолокационные системы и беспилотники. Из всех введенных Китаем торговых ограничений именно утверждение экспортного контроля за редкоземами нанесло самый серьезный удар по потенциалу западных промышленников, утверждают эксперты. С проблемами столкнулись ряд европейский и американских предприятий, поясняла британская газета Financial Times (FT).

Подобная политика китайских властей разочаровала президента США Дональда Трампа. Он обвинял КНР в умышленном ударе по глобальной цепочке поставок. На этом фоне глава Белого дома анонсировал новый этап торговой войны с Китаем и объявил о введении дополнительных 100-процентных импортных пошлин на продукцию из КНР с 1 ноября. Одним из главных условий смягчения таможенной политики Соединенных Штатов в отношении Китая Трамп назвал пересмотр позиции Пекина по вопросу контроля за экспортом редкоземельных металлов. Если этого не произойдет в обозримом будущем, предупредил он, Вашингтон оставляет за собой право усилить экономическое давление на КНР.