Трамп назвал условие смягчения торговой политики в отношении Китая

Трамп: Пересмотр позиции КНР по редкоземам может привести к снижению пошлин

Пересмотр позиции Китая по редкоземельным металлам и сое может привести к снижению импортных пошлин США на продукцию из КНР. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

Речь идет об отмене экспортного контроля Китая за ключевыми редкоземами, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий, а также возобновления закупок КНР американских соевых бобов в прежних объемах, пояснил глава Белого дома. «Они должны дать нам что-то», — резюмировал Трамп.

Нынешняя политика Китая в отношении редкоземельных металлов не устраивает Вашингтон, подчеркнул он. Ужесточение контроля за экспортом этой продукции может привести к снижению поставок на глобальный рынок, что ударит по ряду важных отраслей мировой экономики. «Я не хочу, чтобы они играли с нами в игры с редкоземельными металлами», — заключил Трамп.

Ранее он анонсировал новый этап торговой войны с Китаем. Поводом для этого послужило утверждение властями КНР экспортного контроля за редкоземельными металлами. Британская газета Financial Times утверждала, что в результате нововведений может значительно пострадать производство электрокаров, истребителей F-35 и дальнобойных ракет «Томагавк». Эти отрасли сильно зависят от поставок китайских редкоземов. На этом фоне Трамп объявил о введении дополнительных 100-процентных пошлин на продукцию из КНР с 1 ноября.