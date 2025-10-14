Западные промышленники запаниковали из-за одного шага Китая

FT: Экспортный контроль за редкоземами ударит по ключевым отраслям экономики ЕС

Утверждение властями Китая процедуры экспортного контроля за редкоземельными металлами может ударить по ряду ключевых отраслей мировой экономики и привести к хаосу в цепочке поставок. О панических настроениях в рядах европейских промышленников сообщает британская газета Financial Times (FT).

Одним из главных пострадавших в результате ужесточения контроля за экспортом китайских редкоземов может оказаться европейский автопром. Усиление регулирования поставок со стороны властей КНР рискует привести к заметному снижению поставок ряда ключевых химических элементов, используемых при производстве компактных магнитов и аккумуляторов. «Этот шаг Китая будет иметь далекоидущие последствия для поставок в Германию и Европу», — резюмировал представитель Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA).

Забили тревогу в том числе участники европейской оборонной промышленности. Новые правила экспорта редкоземельных металлов из Китая, утверждают они, могут привести к задержкам в производстве некоторых компонентов оружия и росту цен. Последнее произойдет вопреки усилиям местных заводов по созданию необходимых резервов. Эти металлы активно используются при производстве истребителей F-35, дальнобойных ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников. «Новые меры Пекина нанесут значительный ущерб оборонному сектору», — констатировала глава программы по обеспечению безопасности критически важных полезных ископаемых Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Граселин Баскаран.

О введении контроля за экспортом ключевых редкоземельных металлов власти Китая объявили в начале апреля 2025 года. В перечень вошли такие химические элементы, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Эти редкоземы, отметили в КНР, применяются в том числе при производстве продукции двойного назначения. На этом фоне их поставки в западные страны угрожают национальным интересам, пояснили в правительстве азиатской страны.

Ужесточение контроля за экспортными поставками китайских редкоземов вызвало разочарование президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома выразил опасение по поводу возможного снижения предложения важнейших химических элементов на глобальном рынке. На этом фоне он анонсировал новый этап торговой войны с КНР и объявил о введении дополнительных 100-процентных импортных пошлин на китайскую продукцию с 1 ноября. В азиатской стране ответили специальным портовым сбором с американских судов. Эта мера вступила в силу с 14 октября и в следующие несколько лет будет регулярно повышаться. Официальный представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Люй Далян объяснил необходимость нового сбора обеспечением справедливой торговой конкуренции и призвал партнеров из США пересмотреть свой подход в отношении Китая.