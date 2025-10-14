Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:13, 14 октября 2025Экономика

Западные промышленники запаниковали из-за одного шага Китая

FT: Экспортный контроль за редкоземами ударит по ключевым отраслям экономики ЕС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: China Stringer Network / Reuters

Утверждение властями Китая процедуры экспортного контроля за редкоземельными металлами может ударить по ряду ключевых отраслей мировой экономики и привести к хаосу в цепочке поставок. О панических настроениях в рядах европейских промышленников сообщает британская газета Financial Times (FT).

Одним из главных пострадавших в результате ужесточения контроля за экспортом китайских редкоземов может оказаться европейский автопром. Усиление регулирования поставок со стороны властей КНР рискует привести к заметному снижению поставок ряда ключевых химических элементов, используемых при производстве компактных магнитов и аккумуляторов. «Этот шаг Китая будет иметь далекоидущие последствия для поставок в Германию и Европу», — резюмировал представитель Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA).

Забили тревогу в том числе участники европейской оборонной промышленности. Новые правила экспорта редкоземельных металлов из Китая, утверждают они, могут привести к задержкам в производстве некоторых компонентов оружия и росту цен. Последнее произойдет вопреки усилиям местных заводов по созданию необходимых резервов. Эти металлы активно используются при производстве истребителей F-35, дальнобойных ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников. «Новые меры Пекина нанесут значительный ущерб оборонному сектору», — констатировала глава программы по обеспечению безопасности критически важных полезных ископаемых Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Граселин Баскаран.

Материалы по теме:
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США. Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
Китай начал контрнаступление в «войне чипов» с США.Почему ответ Пекина так опасен для Запада?
16 июня 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

О введении контроля за экспортом ключевых редкоземельных металлов власти Китая объявили в начале апреля 2025 года. В перечень вошли такие химические элементы, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Эти редкоземы, отметили в КНР, применяются в том числе при производстве продукции двойного назначения. На этом фоне их поставки в западные страны угрожают национальным интересам, пояснили в правительстве азиатской страны.

Ужесточение контроля за экспортными поставками китайских редкоземов вызвало разочарование президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома выразил опасение по поводу возможного снижения предложения важнейших химических элементов на глобальном рынке. На этом фоне он анонсировал новый этап торговой войны с КНР и объявил о введении дополнительных 100-процентных импортных пошлин на китайскую продукцию с 1 ноября. В азиатской стране ответили специальным портовым сбором с американских судов. Эта мера вступила в силу с 14 октября и в следующие несколько лет будет регулярно повышаться. Официальный представитель Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Люй Далян объяснил необходимость нового сбора обеспечением справедливой торговой конкуренции и призвал партнеров из США пересмотреть свой подход в отношении Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Раскрыты подробности задержания сбежавшего из-за действий следователя педофила

    Названа причина смерти трехкратного олимпийского чемпиона Дитятина

    Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости