Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

SCMP: Пессимизм американского бизнеса в Китае вырос до рекордных значений

Геополитическая неопределенность, жесткая конкуренция и хроническое замедление экономики скверно отразились на компаниях из США, которые ведут бизнес в Китае. Эти данные Американской торговой палаты в Шанхае обнародовало издание South China Morning Post (SCMP).

Оказалось, что лишь 41 процент опрошенных американских компаний выразили оптимизм относительно перспектив своего пятилетнего бизнеса в Китае, что составляет почти половину от тех значений, что фиксировались в 2021 году. Палата заявила, что это рекордно низкий показатель уже четвертый год подряд. По ее данным, 37 процентов респондентов (по сравнению с 28 процентами в прошлом году) сделали или пессимистичный, или слегка пессимистичный прогнозы.

В конце весны европейские компании, работающие в Китае, признались, что замедление темпов роста экономики оказалось куда более серьезной проблемой, чем торговая война. Опрос, проведенный Торговой палатой Европейского союза в КНР, показал, что рекордное число компаний (503) пессимистично настроены относительно их будущих прибылей, а 73 процента респондентов признались, что вести бизнес в Китае стало сложнее.