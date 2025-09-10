Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:13, 10 сентября 2025Экономика

Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

SCMP: Пессимизм американского бизнеса в Китае вырос до рекордных значений
Кирилл Луцюк
Здание американской компании AIA в Гонконге

Здание американской компании AIA в Гонконге. Фото: Bobby Yip / Reuters

Геополитическая неопределенность, жесткая конкуренция и хроническое замедление экономики скверно отразились на компаниях из США, которые ведут бизнес в Китае. Эти данные Американской торговой палаты в Шанхае обнародовало издание South China Morning Post (SCMP).

Оказалось, что лишь 41 процент опрошенных американских компаний выразили оптимизм относительно перспектив своего пятилетнего бизнеса в Китае, что составляет почти половину от тех значений, что фиксировались в 2021 году. Палата заявила, что это рекордно низкий показатель уже четвертый год подряд. По ее данным, 37 процентов респондентов (по сравнению с 28 процентами в прошлом году) сделали или пессимистичный, или слегка пессимистичный прогнозы.

В конце весны европейские компании, работающие в Китае, признались, что замедление темпов роста экономики оказалось куда более серьезной проблемой, чем торговая война. Опрос, проведенный Торговой палатой Европейского союза в КНР, показал, что рекордное число компаний (503) пессимистично настроены относительно их будущих прибылей, а 73 процента респондентов признались, что вести бизнес в Китае стало сложнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Артемий Лебедев назвал «чмошничеством» и «позорищем» военный парад в США

    53-летний мужчина провалился в дыру многоэтажной парковки аэропорта и не выжил

    Брат Емельяненко высказался о продолжении карьеры в MMA после выхода из тюрьмы

    Европа скопировала иранскую крылатую ракету

    В отдаленном от Украины российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Российская эскортница назвала моветоном заниматься сексом за iPhone

    На Украине посоветовали Зеленскому не думать о выборах из-за прослушки его разговоров

    Риски обвала рубля оценили

    В Совфеде заявили о ненависти французов к Макрону и допустили его отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости