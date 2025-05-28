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11:27, 28 мая 2025Экономика

Китайская экономика разочаровала европейский бизнес

FT: Замедление китайской экономики оказалось опаснее, чем торговая война
Кирилл Луцюк

Фото: Lam Yik / Reuters

Европейские компании, работающие в Китае, признались, что замедление темпов роста этой экономики оказалось куда более серьезной проблемой, чем торговая война. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

Оно сослалось на опрос, проведенный Торговой палатой Европейского союза (ЕС) в Китайской Народной Республике (КНР), который показал, что рекордное число компаний (503) пессимистично настроены относительно их будущих прибылей. 73 процента респондентов признались, что вести бизнес в Китае стало сложнее. 71 процент опрошенных считают главной проблему именно с ростом экономики КНР, а торговое противостояние ставят на второе место. Уровень оптимизма европейских предпринимателей относительно будущего роста и прибылей упал до рекордно низких 29 и 12 процентов соответственно.

Отмечается, что экономика этой страны лишилась важного драйвера роста еще во времена пандемии, когда Китай принял жесткие меры в секторе недвижимости. Они обернулись падением внутреннего спроса и устойчивым дефляционным давлением. Чтобы компенсировать слабый внутренний спрос, производители нарастили экспорт, но и этот инструмент рискует не дать желаемого результата из-за той напряженности, которая сложилась у Пекина в отношениях с такими торговыми партнерами, как США.

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Ранее сообщалось, что Китай начал искать поддержку у европейского бизнеса и даже готов предоставить ему наилучшие условия в связи с торговой войной с США. Предприниматели из ЕС получили доступ к высокопоставленным политикам КНР, которые в свою очередь обещают улучшение условий и сотрудничество.

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