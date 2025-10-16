Индию назвали неспособной отказаться от нефти из России

Аналитик Демидов: Индия не может отказаться от российской нефти

На данном этапе Индия не может отказаться от российской нефти, сообщил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Таким образом он оценил в беседе с «Лентой.ру» слова президента США Дональда Трампа.

Ранее политик заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

Буквально в следующем интервью Трамп сказал, что понимает, что Индия не может отказаться от российской нефти, и это действительно так, указал аналитик. Россия продает свою нефть с дисконтом, и Индия нигде больше не сможет купить такой объем за такую цену, отметил он.

«Поэтому, даже если Индия когда-то решит отказаться от российской нефти, скорее всего, она будет закупать все равно ее же, но через третьи страны, что просто повысит для Индии ее цену. Поэтому я не думаю, что Индия откажется в ближайшей перспективе от российской нефти, потому что в первую очередь Индия, по заявлениям ее высших руководителей и МИДа, главная задача Индии — это сохранение роста экономики», — поделился Демидов.

До этого официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, комментируя слова Трампа, заявил, что приоритетом Нью-Дели остается обеспечение стабильных цен на нефть и защита интересов индийского потребителя.

