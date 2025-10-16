Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:15, 16 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Индию назвали неспособной отказаться от нефти из России

Аналитик Демидов: Индия не может отказаться от российской нефти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На данном этапе Индия не может отказаться от российской нефти, сообщил независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Таким образом он оценил в беседе с «Лентой.ру» слова президента США Дональда Трампа.

Ранее политик заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть.

Буквально в следующем интервью Трамп сказал, что понимает, что Индия не может отказаться от российской нефти, и это действительно так, указал аналитик. Россия продает свою нефть с дисконтом, и Индия нигде больше не сможет купить такой объем за такую цену, отметил он.

«Поэтому, даже если Индия когда-то решит отказаться от российской нефти, скорее всего, она будет закупать все равно ее же, но через третьи страны, что просто повысит для Индии ее цену. Поэтому я не думаю, что Индия откажется в ближайшей перспективе от российской нефти, потому что в первую очередь Индия, по заявлениям ее высших руководителей и МИДа, главная задача Индии — это сохранение роста экономики», — поделился Демидов.

До этого официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, комментируя слова Трампа, заявил, что приоритетом Нью-Дели остается обеспечение стабильных цен на нефть и защита интересов индийского потребителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Многодетная россиянка провела на СВО 93 дня и вернулась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости