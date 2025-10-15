Мир
23:56, 15 октября 2025Мир

Трамп заявил об обещании Моди не покупать российскую нефть

Трамп: Моди намерен прекратить покупать российскую нефть
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Об этом американский лидер рассказал на пресс-конференции, трансляция велась на сайте Белого дома.

«Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — заявил Трамп.

По его словам, сразу отказаться от российской нефти невозможно из-за того, что «есть некоторый процесс». Трамп заявил, что этот процесс скоро завершится.

В августе Трамп объяснял необходимость пошлин против страны — участницы БРИКС тем, что Индия покупает российскую нефть и не пускает при этом на свой рынок американские товары. В Белом доме называют условием торговой сделки отказ Индии от российских углеводородов.

