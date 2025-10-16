В Индии отреагировали на слова Трампа об отказе страны от российской нефти

Джайсвал: Приоритетом Индии остается обеспечение стабильных цен на нефть

Приоритетом Нью-Дели остается обеспечение стабильных цен на нефть и защита интересов индийского потребителя. Так отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о том, что Индия готова отказаться от российских энергоресурсов, официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, его цитирует РИА Новости.

На пресс-конференции американский лидер заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. «Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай», — заявил Трамп.

После такого выступления президента США во внешнеполитическом ведомстве Индии поспешили заявить, что страна в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей.

«Индия является крупным импортером нефти и газа. Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели», — поправил Трампа Джайсвал.

По словам представителя ведомства, обеспечение стабильных цен на нефть и надежных поставок сырья — вот подлинная цель увеличения закупок у США. План включает в себя расширение наших источников энергии и диверсификацию, соответствующую рыночным условиям.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сообщил, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской. По его словам, страна начнет ребалансировку в течение следующих нескольких недель и месяцев.

США надеялись склонить Нью-Дели к отказу от российских углеводородов, доведя пошлины на поставляемые в страну товары до 50 процентов. Однако после этой меры объем индийского экспорта в США упал в августе на 16,3 процента месяц к месяцу.

В августе президент США Дональд Трамп объяснял необходимость пошлин против страны — участницы БРИКС тем, что Индия покупает российскую нефть и не пускает при этом на свой рынок американские товары.