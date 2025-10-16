Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:05, 16 октября 2025Экономика

Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

Трамп уверен, что Индия откажется от покупки российской нефти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mukesh Gupta / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать нефть у России. О приоритетах страны в сфере энергетики между тем высказался официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Он также обратил внимание на обсуждение с США расширения сотрудничества и увеличение закупок.

Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть у России <…>. Теперь осталось добиться того же от Китая

Дональд Трамп президент США

В Индии в ответ на это указали, что страна является крупным импортером нефти и газа и потому стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок.

Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок — две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой

Рандхир Джайсвалофициальный представитель МИД Индии

Затрагивая тему закупок нефти в США, Джайсвал сказал, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.
Обсуждения продолжаются, заключил он.

В Китае ответили на призыв Трампа по отказу от нефти из России

КНР отвергает любое давление и принуждение, Пекин выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, указали в посольстве Китая в Вашингтоне.

Фото: Parth Sanyal / Reuters

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй. По его словам, взаимодействие внутри международного сообщества должно проходить в рамках международных законов разумно и легитимно. При этом Трамп ранее также констатировал, что Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Ему ответили, что Пекин готов к торговой войне с США, но и не закрывает дверь для переговоров.

В России высказались об угрозе перехода Индии на американскую нефть

Индия не будет жертвовать своим благосостоянием ради кратковременных отношений с США, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что Индия сейчас находится на экономическом подъеме, в том числе за счет поставок дешевых российских энергоресурсов.

Материалы по теме:
«Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?
«Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?
19 сентября 2025
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
«Я это сделаю». Трамп угрожает дружественным России странам. Откажутся ли они от российской нефти?
24 сентября 2025

«Я думаю, что для них задача благосостояния своих граждан и экономики гораздо важнее, чем сиюминутные отношения с США. Тем более мы видим, что эти отношения не могут быть долговечными из-за тарифов в 50, 100, 500 процентов, которые вводит американский президент», — объяснил парламентарий.

Между тем замминистра торговли страны Раджеш Агравал заявлял, что Индия может вдвое увеличить импорт энергоносителей у США при условии разумной цены. Нью-Дели рассматривает двукратное увеличение импорта американских энергоресурсов, чтобы диверсифицировать свой портфель в плане импорта энергоносителей. Среди причин и возможность снизить дефицит в торговле, который беспокоит американскую сторону. Последние семь-восемь лет закупки нефти у США упали с 25 до 12-13 миллиардов долларов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости