Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

Трамп уверен, что Индия откажется от покупки российской нефти

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему больше не покупать нефть у России. О приоритетах страны в сфере энергетики между тем высказался официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. Он также обратил внимание на обсуждение с США расширения сотрудничества и увеличение закупок.

Моди сегодня заверил меня, что Индия не будет покупать нефть у России <…>. Теперь осталось добиться того же от Китая Дональд Трамп президент США

В Индии в ответ на это указали, что страна является крупным импортером нефти и газа и потому стремится к обеспечению стабильных цен на энергоносители и надежных поставок.

Наша политика в области импорта полностью основана на этой цели. Обеспечение стабильных цен на энергоносители и надежных поставок — две основные цели нашей энергетической политики. Это включает в себя расширение источников энергии и диверсификацию в соответствии с рыночной конъюнктурой Рандхир Джайсвал официальный представитель МИД Индии

Затрагивая тему закупок нефти в США, Джайсвал сказал, что Индия много лет стремится расширить закупки энергоносителей.

Обсуждения продолжаются, заключил он.

В Китае ответили на призыв Трампа по отказу от нефти из России

КНР отвергает любое давление и принуждение, Пекин выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой, указали в посольстве Китая в Вашингтоне.

Фото: Parth Sanyal / Reuters

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», — заявил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй. По его словам, взаимодействие внутри международного сообщества должно проходить в рамках международных законов разумно и легитимно. При этом Трамп ранее также констатировал, что Штаты находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Ему ответили, что Пекин готов к торговой войне с США, но и не закрывает дверь для переговоров.

В России высказались об угрозе перехода Индии на американскую нефть

Индия не будет жертвовать своим благосостоянием ради кратковременных отношений с США, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Он отметил, что Индия сейчас находится на экономическом подъеме, в том числе за счет поставок дешевых российских энергоресурсов.

«Я думаю, что для них задача благосостояния своих граждан и экономики гораздо важнее, чем сиюминутные отношения с США. Тем более мы видим, что эти отношения не могут быть долговечными из-за тарифов в 50, 100, 500 процентов, которые вводит американский президент», — объяснил парламентарий.

Между тем замминистра торговли страны Раджеш Агравал заявлял, что Индия может вдвое увеличить импорт энергоносителей у США при условии разумной цены. Нью-Дели рассматривает двукратное увеличение импорта американских энергоресурсов, чтобы диверсифицировать свой портфель в плане импорта энергоносителей. Среди причин и возможность снизить дефицит в торговле, который беспокоит американскую сторону. Последние семь-восемь лет закупки нефти у США упали с 25 до 12-13 миллиардов долларов.