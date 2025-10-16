Мир
В китайском посольстве ответили на призыв Трампа по отказу от нефти из России

Пресс-секретарь Лю Пэнъюй: Китай отвергает любые формы принуждения и давления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Китай отвергает любое давление и принуждение. Пекин выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Россией, рассказали в посольстве КНР в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

Так диппредставительство отреагировало на призыв президента США Дональда Трампа к Пекину перестать покупать российскую нефть.

«Китай твердо отвергает любые незаконные односторонние санкции, расширение юрисдикции и любые формы принуждения и давления», — объяснил пресс-секретарь дипмиссии Лю Пэнъюй.

По его словам, взаимодействие внутри международного сообщества должно проходить в рамках международных законов разумно и легитимно.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. Политик добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

При этом, по его словам, сразу отказаться от российской нефти невозможно из-за того, что «есть некоторый процесс».

Также глава Белого дома ранее заявил, что Штаты находятся сейчас в состоянии торговой войны с Китаем.

