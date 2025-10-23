Мир
11:13, 23 октября 2025Мир

В МИД России отреагировали на новые санкции США

Захарова: Новые санкции США — контрпродуктивный шаг для переговорного процесса
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия рассматривает новые санкции США как контрпродуктивный шаг для переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить или заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет ровно таким же ― провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мировой экономики», ― сказала она.

При этом Захарова отметила, что Россия выработала иммунитет к западным санкциям и продолжит экономическое развитие, несмотря на новые ограничения.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний: открытого акционерного общества «Нефтяная компания "Роснефть"» и открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ».

