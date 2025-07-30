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14:11, 30 июля 2025Мир

В Кремле заявили об иммунитете к санкциям

Песков: У России выработан определенный иммунитет к санкциям
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Экономика России долго функционирует под санкциями, уже выработан определенный иммунитет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наша экономика функционирует под огромным количеством рестрикций. Поэтому, конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, заявил, что через 10 дней Вашингтон может ввести санкции против России. При этом он отметил, что ограничения могут не сработать, так как Москва якобы не хочет завершать конфликт на Украине.

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