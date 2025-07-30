«Не знаю, повлияет ли это на Россию». Трамп засомневался в эффективности стратегии против Москвы. Почему?

NYT: Трамп начал сомневаться в эффективности своей стратегии против России

Через 24 часа после нового ультиматума в адрес России президент США Дональд Трамп публично начал сомневаться в эффективности своей стратегии против Москвы.

Во вторник, 29 июля, выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, политик заявил, что через 10 дней Вашингтон может ввести санкции против РФ. При этом он заметил, что ограничения могут не сработать, так как РФ якобы не хочет завершать конфликт на Украине.

Не знаю, повлияет ли это на Россию. (...) Но мы собираемся ввести пошлины и прочие меры, которые вы предлагаете. Это может повлиять на них, а может и нет. Но это возможно Дональд Трамп президент США

В материале указывается, что американский лидер «неоднократно угрожал наказать Россию», но до сих пор не выполнил своих обещаний. И его последняя угроза также может оказаться невыполнимой, подчеркивают журналисты. Они заметили, что подобное поведение Трампа заставляет задуматься о том, насколько сильными рычагами давления на Москву обладает Вашингтон и готов ли он их использовать.

Трамп заявил о 10-дневном сроке для достижения прекращения огня на Украине

29 июля президент США объявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для прекращения огня на Украине. «10 дней, начиная с сегодняшнего дня», — обозначил он временные рамки.

По словам Трампа, изначально он давал 50 дней для достижения договоренностей по Украине, так «как хотел быть щедрым», однако поменял решение, потому что не увидел никакого прогресса по этому вопросу.

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Ранее в этом же месяце он обещал, что введет тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение указанного им времени (на тот момент 50 дней) не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

«Я очень недоволен действиями России», — говорил глава Белого дома и грозил Москве вторичными санкциями. Он также обвинял РФ в «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Заявления Трампа по Украине призвали не воспринимать всерьез

Финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер указал, что США желают оставить позицию гегемона на своих условиях. По его мнению, перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон. «Большинство заявлений Трампа не более чем псиопы», — добавил он, призвав не воспринимать заявления главы Белого дома по Украине всерьез.

Крайнер указал, что сейчас «самой воинственной страной» на стороне Украины является Великобритания, и американскому лидеру нужно было сделать вид, что «США все еще находятся в этой системе, что они остались силой неоколониальной империи, хотя на деле все совсем не так».

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В свою очередь, американский экономист Джеффри Сакс заявил, что ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию. «Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово "неадекватная"», — подчеркнул он.

А аналитик Патрик Хеннингсен заметил, что в ультиматуме президента чувствуются колебания и метания из стороны в сторону.

«Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения», — подчеркнул Хеннингсен.

Он заключил, что подобная ситуация в США выгодна тем, кто заинтересован в затягивании конфликта на Украине и продаже оружия.