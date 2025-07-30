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02:55, 30 июля 2025Мир

Заявления Трампа по Украине призвали не воспринимать всерьез

Экономист Крайнер: Трамп желает перекроить многополярный мир на свой лад
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер на YouTube заявил, что Соединенные Штаты желают оставить позицию гегемона на своих условиях.

По его словам, перспектива стать членом группы равных в многополярном мире не радует Вашингтон. «Большинство заявлений [президента США Дональда] Трампа не более чем псиопы», — сказал он.

Крайнер добавил, что Великобритания является «самой воинственной страной» на стороне Украины. «И ему [Трампу] нужно было сделать вид, что США все еще находятся в этой системе, что они остались силой неоколониальной империи, хотя на деле все совсем не так», — подчеркнул он.

Аналитик считает, что у американского лидера есть собственные планы на новое мироустройство. «Он хочет перехватить проект многополярного мира и перекроить его на свой лад», — сказал он. Крайнер также призвал не воспринимать заявления Трампа по Украине всерьез.

Ранее глава Белого дома заявил об отсутствии реакции президента РФ Владимира Путина на новый ультиматум, согласно которому крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине сокращается до 10-12 дней. Главной жертвой вторичных санкций Трампа может стать мировой рынок энергоносителей.

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