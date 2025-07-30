Американский экономист указал на бесполезность ультиматума США в адрес России

Экономист Сакс: Ультиматум Трампа в адрес России не сработает

Ультиматум США в адрес России не сработает, Вашингтону нужно пойти на дипломатию. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс на YouTube-канале.

По словам эксперта, это «просто не сработает». «Лучше всего сейчас американскую дипломатию характеризует слово "неадекватная"», — подчеркнул он.

Ранее, 28 июля, американский лидер сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он уточнил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация просто не видит никакого прогресса по этому вопросу.

14 июля президент США пообещал ввести тарифы в 100 процентов против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.