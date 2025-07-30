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02:25, 30 июля 2025Интернет и СМИ

В США оценили ультиматум Трампа

Аналитик Хеннингсен: в ультиматуме Трампа чувствуются отчаяние и метания
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В ультиматуме президента США Дональда Трампа чувствуется отчаяние и метания администрации американского лидера. Так высказывания политика оценил аналитик Патрик Хеннингсен на своем YouTube-канале.

«Есть только колебания и метания из стороны в сторону. Еще чувствуется откровенное отчаяние, причем как на Украине, так и в администрации Трампа. Они делают эти замечания, чертят красные линии и тем самым теряют остатки доверия и уважения», — подчеркнул Хеннингсен.

Он отметил, что подобная ситуация в США выгодна тем, кто заинтересован в затягивании конфликта на Украине и продаже оружия.

Ранее глава Белого дома заявил об отсутствии реакции президента РФ Владимира Путина на новый ультиматум, согласно которому крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине сокращается до 10-12 дней. Главной жертвой вторичных санкций Трампа может стать мировой рынок энергоносителей.

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