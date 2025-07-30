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10:52, 30 июля 2025Интернет и СМИ

В США заявили о неуверенности Трампа в эффективности санкций против России

NYT: Трамп не уверен в эффективности санкций против России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп не уверен в эффективности санкций против России. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

«Всего через 24 часа после того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за конфликта на Украине, во вторник он, похоже, не был уверен, сработает ли эта стратегия вообще», — говорится в материале.

В статье также отмечается, что американский лидер неоднократно угрожал наказать Россию за усиление ее атак по Украине, но до сих пор этого не произошло. Ультиматум Трампа вряд ли изменит отношение президента России Владимира Путина к конфликту, добавляет газета.

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