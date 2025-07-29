В США заявили о неожиданном решении Трампа

The Hill: Переход Трампа к жесткой риторике в отношении России был неожиданным

Переход президента США Дональда Трампа к жесткой риторике в отношении России — одно из самых неожиданных событий за последние месяцы. Такое мнение о решении политика выразило американское издание The Hill.

«В конце февраля, когда Трамп и вице-президент [Джей Ди] Вэнс отчитывали украинского президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете, это (более жесткая риторика в отношении Москвы — Прим. «Ленты.ру») казалось нереалистичным», — говорится в материале.

Как отметили в издании, американский глава также публично заявлял о разочаровании в поведении Москвы.

14 июля лидер США пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Затем он сократил срок ультиматума до 10-12 дней. При этом после выдвижения нового ультиматума Трамп не дал четкого ответа о том, какие именно меры против России он примет по истечении срока ультиматума.