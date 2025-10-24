Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 23 октября 2025Мир

В Белом доме объяснили новые санкции против России

Белый дом заявил о «наступившем моменте» для введения санкций против России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых рестрикций против России, поскольку настал момент, «когда это было необходимо». С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, трансляция ее речи велась на YouTube.

По ее словам, американский лидер ранее говорил о вероятном введении антироссийских санкций, когда это будет «уместно и необходимо». Как отметила Левитт, «вчера настал именно этот день».

Ранее в Белом доме заявили, что новые санкции против России должны нанести ей значительный вред. По словам Левитт, Соединенные Штаты рассчитывают на то, что санкции против российских нефтяных компаний нанесут ущерб.

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Меры распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ будет ошеломляющим». Путин сделал заявления о переносе саммита с Трампом, новых санкциях США и решении по Tomahawk

    В Белом доме назвали главный приоритет Трампа

    Евросоюз отложил решение об использовании замороженных российских активов

    В Белом доме объяснили новые санкции против России

    В Чечне рассказали подробности об убитой в Армении чеченке

    Звезда «Моей прекрасной няни» рассказал о трагедии в семье

    Китай ответил на обвинения США в сотрудничестве с Россией

    Итальянский волейболист «Факела» поделился впечатлениями от России

    Звезда «Кадетства» увеличил свой долг по алиментам до полумиллиона

    Экс-премьер Польши предложил «подарить» Украине одно оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости