В Белом доме объяснили новые санкции против России

Белый дом заявил о «наступившем моменте» для введения санкций против России

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении новых рестрикций против России, поскольку настал момент, «когда это было необходимо». С таким заявлением выступила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт, трансляция ее речи велась на YouTube.

По ее словам, американский лидер ранее говорил о вероятном введении антироссийских санкций, когда это будет «уместно и необходимо». Как отметила Левитт, «вчера настал именно этот день».

Ранее в Белом доме заявили, что новые санкции против России должны нанести ей значительный вред. По словам Левитт, Соединенные Штаты рассчитывают на то, что санкции против российских нефтяных компаний нанесут ущерб.

Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний. Меры распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.